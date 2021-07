Roko Simic kommt von Lokomotiva Zagreb zum FC Red Bull Salzburg und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 17-jährige kroatische Stürmer feierte sein Erstliga-Debüt bereits mit 16 Jahren und kam in der vergangenen Saison für den Erstliga-Klub aus Zagreb auf 26 Einsätze und vier Treffer. Zudem ist Simic auch Teil der kroatischen U17-Nationalmannschaft.

Sportdirektor Christoph Freund sagt zur Neuverpflichtung: „Roko hat großes Potenzial, eine außergewöhnliche Mentalität und in der kroatischen Liga schon gezeigt, was er kann. Er soll sich in den kommenden Monaten an unsere Art von Fußball gewöhnen und bekommt auch die notwendige Zeit, sich zu entwickeln. Deshalb wird er als Kooperationsspieler beim FC Liefering starten.“

von Ligaportal, Foto: Red Bull Salzburg