Dominik Thalhammer wurde nach dem 6:0-Kantersieg gegen den FC Marchfeld in der 1. Runde des ÖFB-Cups auf einen möglichen Wechsel von Gernot Trauner zu Feyenoord Rotterdam angesprochen. Die Niederländer wollen den Abwehrchef des Bundesliga-Klubs aus Oberösterreich unbedingt verpflichten, aber noch bleibt der LASK hart.

Thalhammer selbst habe am Freitagabend erstmals davon gehört und mit Trauner vor dem Cup-Spiel nicht gesprochen. "Dieses Angebot entspricht noch nicht annähernd (den Vorstellungen des LASK; Anm. d. Red.) und ist nicht seriös genug, um weiterzusprechen. Ich denke, die nächsten Tage werden zeigen, in welche Richtung es geht", so Thalhammer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Medienberichten zufolge soll Feyenoord dem LASK ein siebenstelliges Angebot unterbreitet haben.

Die LASK-Stimmen nach dem Kantersieg im ÖFB-Cup

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media