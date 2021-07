Der LASK sowie der FK Austria Wien haben am heutigen Montag ihre möglichen Gegner für die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League zugelost bekommen. Während die Veilchen zunächst aber noch die 2. Runde überstehen müssen (gegen Breidablik aus Island), steigen die Linzer erst in der dritten Runde ein.

In dieser 3. Runde bekommen es die Linzer Athletiker mit dem Sieger des Duells Panevezys (LTU) / Vojvodina (SRB) zu tun. Der LASK wird das Hinspiel auswärts bestreiten.

Sollte die Wiener Austria in die 3. Qualifikationsrunde aufsteigen, würden sie in dieser auf Aberdeen (SCO) oder BK Häcken (SWE) treffen. Die Veilchen würden das erste Spiel in der heimischen Generali-Arena absolvieren.

Ausgetragen werden die Spiele am 5. und 12. August 2021. Bereits am 2. August 2021 findet die Auslosung der Play-off-Runde statt.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media