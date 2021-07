Der SK Rapid Wien hat am heutigen Montag den möglichen Gegner für die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation erfahren. Sollten die Hütteldorfer die Hürde Sparta Prag (CZE) nehmen, würden sie es in der 3. Runde auf AS Monaco (FRA) treffen. Rapid würde das Hinspiel auswärts bestreiten. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Die Begegnungen finden am 3./4. und 10. August 2021 statt. Falls nötig gibt es nach dem Rückspiel Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Sieger erreichen die Play-offs zur Champions League.

Um 13 Uhr fand zudem die Auslosung zur dritten Qualifikationsrunde der Europa League statt. Diese war auch für den SK Rapid relevant, denn sollten die Wiener bereits in der 2. CL-Quali-Runde gegen Sparta Prag scheitern, ginge es für die Grün-Weißen in der 3. Runde der EL-Quali weiter. Dort würde Rapid auf Anorthosis Famagusta (CYP) treffen.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media