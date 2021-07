Nemanja Belakovic wechselt zum TSV Hartberg und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Zuletzt spielte der Serbe bei Spartaks Jurmala in Lettland. Der 24-jährige Stürmer machte sich im Baltikum einen Namen. In der Virsliga (1. Liga) avancierte der 1,83 Meter große Angreifer zum Torjäger: In 54 Spielen steuerte er 26 Tore und 12 Assists bei.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Nemanja Belakovic ist mit Sicherheit eine Verstärkung für unsere Offensive. In Lettland erzielte er in letzten zwei Saisonen viele Tore. Er ist im Angriff universell einsetzbar und macht uns somit variabler. Er spielte bereits vor Kurzem am Hartberger Rasen. Bei Lok Moskau war Belakovic Testspieler, nun spielt er in Hartberg. Wir freuen uns!"

Nemanja Belakovic zum Wechsel in die österreichische Bundesliga: "Ich habe die österreichische Bundesliga immer verfolgt, da ich hier einige Spieler kenne. Es ist ein sehr guter, nächster Schritt in meiner Karriere."

Herzlich Willkommen Nemanja!



von Ligaportal; Foto: Richard Purgstaller