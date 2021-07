Am Freitagabend wird mit dem Schlagerspiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburgdie Bundesliga-Saison 2021/22 eingeläutet. Die Bullen konnten die vergangenen vier Auftaktspiele einer Bundesliga-Saison allesamt gewinnen. Die bis dato letzte Niederlage in einem Auftaktspiel gab es 2016 - ausgerechnet gegen Sturm Graz.

In der Offensive muss sich Chefcoach Matthias Jaissle in seinem ersten Bundesliga-Spiel etwas überlegen, fallen doch mit Sekou Koita (Knie), Mergim Berisha (Leiste) und Noah Okafor, der sich im Cup gegen Wels eine Verhärtung im Adduktorenbereich zugezogen hat, gleich drei Stürmer aus. Karim Adeyemi ist wohl gesetzt. Gespannt darf man sein, ob neben ihm Benjamin Sesko oder Junior Adamu auflaufen wird.

„Wir freuen uns, dass es jetzt auch in der Bundesliga endlich losgeht. Nach dem Pflichtsieg im Cup gegen Hertha Wels folgt jetzt ein Kracher zum Liga-Auftakt. Der diesjährige Umbruch bei uns war recht groß. Dementsprechend befindet sich die Entwicklung der Mannschaft mitten in einem Prozess, der aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Das braucht seine Zeit. Deshalb sind wir schon gespannt, inwieweit unsere Truppe die neuen Inhalte gegen einen Topgegner in der Liga umsetzen kann. Das Spiel gegen Sturm ist ein guter Auftakt, der uns zeigt, wo wir stehen", sagt Matthias Jaissle vor dem Auftakt am Freitag.

Maximilian Wöber erwartet am Freitag eine hitzige Partie: „Wir erwarten am Freitag einen sehr unangenehmen Gegner vor hoffentlich ausverkauftem Haus. Mit Fans und mit der Stimmung wird es sicherlich eine hitzige, zweikampfbetonte Partie. Da wird es wichtig sein, dass wir vor allem bei zweiten Bällen sehr giftig sind. Aber unser Ziel ist es, dass wir da drei Punkte mitnehmen.“

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images