Yusuf Demir dürfte in seinen ersten Trainingseinheiten für den FC Barcelona einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die Leihgabe des SK Rapid Wien stand im heutigen Testspiel des FC Barcelona gegen Gimnastic de Tarragona (4:0) in der Startelf. Der 18-Jährige kam in der ersten Spielhälfte zum Einsatz.

„Es gibt junge Spieler, die aber wirklich noch sehr jung sind - 17, 18 Jahre alt, wie Alex Balde, Nico Gonzalez und Gavi und die Neuverpflichtung Yusuf Demir, die alle großartige Spieler für diesen Klub sein können. Man muss ihnen Zeit geben, um sich an den Rhythmus der ersten Mannschaft zu gewöhnen", hatte Barca-Coach Ronald Koeman unlängst erklärt.

🔥 Muy activo Yusuf Demir en estos primeros minutos 🔥 pic.twitter.com/2c4ZWda5tK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 21, 2021

Our 1️⃣st lineup of the 2021-22 preseason!

💪🟦🟥 pic.twitter.com/rTCgiv5tyk — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 21, 2021

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media