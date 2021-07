Vorhang auf für die neue Bundesliga-Saison: Mit dem Schlagerspiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg wird heute um 20:30 Uhr die Saison 2021/22 eingeläutet. Nicht nur Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle feiert hier seine Premiere in der Liga, sondern auch der VAR (Video Assistant Referee), der ab dieser Saison in der höchsten Spielklasse zum Einsatz kommen wird.

Christian Ilzer: "Man spürt riesige Vorfreude"

Stand Donnerstagvormittag waren knapp 11.800 Tickets für die Schlagerpartie in der Merkur-Arena verkauft. Sturm-Trainer Christian Ilzer brennt auf die Rückkehr der Anhängerschaft: "Wir haben alle schon sehr lange auf ein volles Haus, eine tolle Stimmung und Fußball-Atmosphäre gewartet. Man spürt riesige Vorfreude."

Freilich weiß man bei Sturm um die Schwierigkeit der Aufgabe bestens Bescheid. Salzburg habe „eine extrem talentierte Mannschaft mit einem sehr talentierten jungen Trainer", streut Ilzer dem Gegner Rosen. Dennoch wissen die Grazer, wie man den Bullen wehtun kann. In der letzten Saison konnte Sturm den Serienmeister gleich zweimal in die Knie zwingen.

Ein weiterer Fakt kann dem SK Sturm Mut machen: Die Grazer blieben in den letzten sechs Auftaktspielen einer Saison der Bundesliga ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Die letzte Auftakt-Niederlage gab es 2014 mit 0:1 in Altach. Das letzte Auftaktspiel gegen Salzburg gewannen die Steirer 3:1 (2016).

"Es wird sicherlich eine hitzige, zweikampfbetonte Partie"

Doch auch die Bullen reisen mit einer gewissen Portion Respekt in die steirische Landeshauptstadt: „Wir erwarten am Freitag einen sehr unangenehmen Gegner vor hoffentlich ausverkauftem Haus. Mit Fans und mit der Stimmung wird es sicherlich eine hitzige, zweikampfbetonte Partie. Da wird es wichtig sein, dass wir vor allem bei zweiten Bällen sehr giftig sind. Aber unser Ziel ist es, dass wir da drei Punkte mitnehmen", sagt Maximilian Wöber.

Trainer Matthias Jaissle freut sich auf seine Premiere als Coach in der Bundesliga: „Wir freuen uns, dass es jetzt auch in der Bundesliga endlich losgeht. Nach dem Pflichtsieg im Cup gegen Hertha Wels folgt jetzt ein Kracher zum Liga-Auftakt. Der diesjährige Umbruch bei uns war recht groß. Dementsprechend befindet sich die Entwicklung der Mannschaft mitten in einem Prozess, der aber noch lange nicht abgeschlossen ist. Das braucht seine Zeit. Deshalb sind wir schon gespannt, inwieweit unsere Truppe die neuen Inhalte gegen einen Topgegner in der Liga umsetzen kann. Das Spiel gegen Sturm ist ein guter Auftakt, der uns zeigt, wo wir stehen.“

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Sturm Graz 5.00 | Unentschieden 4.50 | RB Salzburg 1.55

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.