Yusuf Demir konnte bei seinem Debüt für den FC Barcelona überzeugen. Der 18-Jährige stand im gestrigen Testspiel gegen den spanischen Drittligisten Gimnastic de Tarragona (4:0) in der Startelf der Katalanen und spielte mit der Rückennummer 7. Die Rapid-Leihgabe zeigte mit Dribblings, einigen Abschlüssen und feiner Ballbehandlung auf.

Auch die spanische Presse feierte den hochtalentierten ÖFB-Kicker. "Vielversprechend", schreibt Mundo Deportivo. "Der österreichische Debütant führte den Ball immer mit viel Gefühl und suchte den Torabschluss", so das Medium weiter.

"Jetzt ist klar, warum Yusuf Demir Koeman erobert hat", berichtet die Marca. Nach 45 Minuten war das gelungene Debüt der Rapid-Leihgabe beendet, da Barca-Coach Ronald Koeman die gesamte Mannschaft auswechselte.

Am 4. August gastiert der FC Barcelona im Rahmen eines Testspiels beim FC Red Bull Salzburg. Man darf gespannt sein, ob Ronald Koeman den jungen Demir auch gegen die Bullen einsetzen wird.

Yusuf Demir vs. Gimnàstic Tarragona (21/07/2021) • Pretemporada 2021/2022. 🌟



Really good game, today Yusuf was one of the best on the pitch. Balance, technique, intelligence and a great vision. Very promising. pic.twitter.com/JemP0i54dm