Kosmas Gkezos wird den SK Austria Klagenfurt als neuer Kapitän in die ADMIRAL Bundesliga führen. Die Verantwortlichen des Aufsteigers einigten sich mit dem Griechen auf eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags bis zum 30. Juni 2023.

„Kosmas Gkezos zählte in der vergangenen Zweitliga-Saison zu den herausragenden Spielern auf seiner Position. Er war maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt und wir sind sehr froh darüber, dass er uns längerfristig erhalten bleibt“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof, der ihn auch für sein Auftreten in der Kabine lobt: „Er ist zu einer Führungsfigur gereift und genießt innerhalb der Gruppe hohes Ansehen.“

Im Februar 2019 war Gkezos vom schwedischen Zweitligisten Akropolis IF nach Waidmannsdorf gekommen. Zuvor hatte der in Athen geborene Innenverteidiger in seiner Heimat für Panionios, AO Acharnaikos und AD Glyfadas gespielt. Für die Austria absolvierte er bisher 76 Pflichtspiele, in denen ihm elf Treffer und drei Tor-Vorlagen gelangen.

„Ich habe mich in Klagenfurt von Anfang an sehr wohlgefühlt und bin stolz darauf, dass ich den Weg seit anderthalb Jahren mitgehen darf. Der Verein und die Mannschaft haben sich in dieser Zeit stark entwickelt, die Belohnung war der Aufstieg in die Bundesliga. Unser Ziel ist es jetzt, dass wir uns auf diesem Niveau etablieren und ich freue mich darauf, diese Herausforderung mit den anderen Jungs anzunehmen“, sagt Gkezos.

Nach dem Abgang von Markus Rusek zum Zweitligisten Grazer AK rückt der bisherige Stellvertreter in der Hierarchie weiter auf und übernimmt die Kapitänsschleife. „Es macht mich sehr stolz, diese Mannschaft anführen zu dürfen. Ich verspreche, dass ich immer alles geben werde für meinen Verein und mein Team.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media