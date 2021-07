„Ich glaube, es gibt keinen schöneren Auftakt als ein Derby. Was die Kräfteverhältnisse und die Erfahrung angeht, ist der WAC klarer Favorit - so ehrlich muss man sein, aber wir sind eine gute Mannschaft, lauern auf unsere Chancen und müssen uns nicht verstecken. Wir werden alles geben, um den Fans eine gute Partie zu bieten“, sagt Turgay Gemicibasi im Gespräch mit Ligaportal.at.

Das Wörthersee-Stadion wird am Sonntag gut gefüllt sein: „Ich rechne mit 15.000 Fans, weil bei unserem Stadion täglich die Kassen geöffnet sind. Zu den 10.000 verkauften Tickets werden sicher noch einige dazukommen. Ich freue mich schon richtig darauf, endlich wieder vor Fans zu spielen“, so der 25-Jährige, der sich bereits gut in Klagenfurt eingelebt hat. Gemicibasi hat in der abgelaufenen Saison mit sechs Toren und zehn Assists in 30 Pflichtspielen aufgezeigt. Zudem wurde der Deutsch-Türke mit Blau- Weiß Linz Meister in der 2. Liga. Auf die Frage, ob er einen Qualitätsunterschied im Training erkenne, antwortete der 25-Jährige: „Das Tempo und die Qualität der Einzelspieler ist schon höher. Spielerisch war Klagenfurt besser als Blau-Weiß Linz“, stellt Gemicibasi fest.

Auch über Trainer Peter Pacult, der in den Medien gerne mal als „harter Hund“ hingestellt wird, kann der Mittelfeldspieler nur Positives berichten: „Er redet mit allen Spielern persönlich. Er ist Wiener, einer vom alten Schlag und man sieht einfach, dass er Qualität hat. Ich hatte mit ihm sehr viele positive Gespräche“, berichtet Gemicibasi, der unter Pacult gesetzt sein dürfte. „Der Trainer ist sehr zufrieden mit mir, das hat er mir in den Einzelgesprächen gesagt. Bis jetzt gab es immer sehr gutes Feedback. Ich weiß, dass ich die Leistung immer wieder bestätigen muss", so der Deutsch-Türke.

Als Saisonziel gibt der zweikampfstarke Mittelfeldspieler den Klassenerhalt aus: „Als Aufsteiger hat es höchste Priorität, dass man die Klasse hält. Das ist intern unser großes Ziel. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das mit unserer Qualität schaffen werden“, bekräftigt Gemicibasi, der vor allem bei seinen deutschen Kollegen schnell Anschluss gefunden hat.