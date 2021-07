Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison für die Admira und Neo-Coach Andreas Herzog. Die Niederösterreicher starten mit einem Auswärtsspiel in die Meisterschaft. Die Panther gastieren in der 1. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, 24. Juli, bei WSG Tirol. Spielbeginn im Tivoli ist um 17 Uhr.

Cheftrainer Andreas Herzog meint vor seinem ersten Spiel als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft: „WSG Tirol ist der erste Gradmesser für unser junges Team. Der souveräne Auftritt im Cup letzte Woche hat uns Selbstvertrauen gegeben. Die Mannschaft ist topmotiviert und gut vorbereitet. Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis starten, wissen aber um die Schwierigkeit der Aufgabe - schließlich waren die Tiroler in der vergangenen Saison das Überraschungs-Team. Es wird nicht leicht, aber wir wollen zum Saisonstart punkten.“

Roman Kerschbaum meint vor dem Liga-Auftakt: „Wir können es alle nicht mehr erwarten, dass die Bundesliga-Saison endlich wieder losgeht. Wir sind gut vorbereitet und wollen am Samstag mit viel Leidenschaft, Dynamik und Selbstvertrauen einen positiven Saisonstart hinlegen.“

Die Niederösterreicher spielten in der Bundesliga bisher sechs Mal gegen WSG Tirol. Die Bilanz ist mit einem Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen leicht negativ. In der zweiten Spielklasse duellierten sich die beiden Teams ebenfalls vier Mal. Zweimal konnten sich die Panther durchsetzen, zwei Aufeinandertreffen endeten unentschieden. Die letzte Begegnung fand am 27. Februar 2021 statt. Damals trennten sich die beiden Mannschaften in der BSFZ-Arena mit 1:1.

von Ligaportal, Foto: Gerhard Pulsinger