Am morgigen Samstag beginnt auch für den TSV Hartberg die ADMIRAL Bundesliga 2021/2022. Der Klub aus der Oststeiermark gastiert in der 1. Runde bei Rekordmeister Rapid Wien. Die letzten Wochen waren für den TSV alles andere als einfach, haben doch einige Stammspieler sowie Cheftrainer Markus Schopp den Verein verlassen.

Mit Kurt Russ wurde der ehemalige Co-Trainer von Markus Schopp zum Chefcoach befördert: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Samstag gegen Rapid. Wir haben uns den Gegner am Dienstag angeschaut und haben gesehen, dass sie schon sehr gut drauf sind. Wir wissen, dass wir aufpassen müssen, fahren aber trotzdem ohne Angst dort hin und möchten unbedingt etwas mitnehmen. Es wird schwer, weil Rapid wahrscheinlich auch noch 20.000 Fans im Rücken hat. Wir freuen uns aber sehr auf die Partie und wissen nach den Spielen in der Vergangenheit, dass auch in diesem Stadion alles möglich ist. Mit dem Sieg im Cup sind wir gut in die Saison gestartet, das war sehr wichtig für den Verein, die Mannschaft und auch das Trainerteam. Wir haben eine sehr gute und positive Stimmung in der ganzen Truppe und ich hoffe, dass wir das am Samstag auf den Platz bringen", sagt Russ vor dem Duell im Westen Wiens.

Stürmer Dario Tadic sagt vor dem Spiel in Hütteldorf: „Am Samstag wartet mit Rapid ein schwerer Gegner auf uns. Wir haben eine turbulente Vorbereitung hinter uns. Mit Trainerwechsel, vielen Abgängen, aber auch vielen Neuzugängen. Die Mannschaft brennt drauf, dass es endlich los geht mit der Meisterschaft. Wir werden alles raushauen und versuchen, dass wir die Rapidler ärgern und Punkte mitnehmen.“

Personell muss das Trainerteam um Kurt Russ auf Christian Klem (Meniskus), Nemanja Belakovic (noch keine Spielgenehmigung) und Abdoul Said Razack Yoda (gesperrt) verzichten. An einer Spielgenehmigung für Noel Niemann werde intensiv gearbeitet, verlautet der Klub aus der Oststeiermark.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller