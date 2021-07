Ohne Gernot Trauner, dessen Transfer zu Feyenoord Rotterdam unmittelbar bevorsteht, reist der LASK nach Vorarlberg, wo die Linzer Athletiker am Samstag um 17 Uhr auf den SCR Altach treffen. Glaubt man der Statistik, so dürfte Altach ein guter Boden für den Saisonstart des LASK sein. Denn die Langzeit-Bilanz der Linzer Athletiker gegen den SCR liest sich beeindruckend: Der LASK konnte die letzten sieben Duelle gewinnen und ist seit 14 Spielen gegen die Vorarlberger unbesiegt.

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison endete für den LASK und Altach mit gegensätzlichem Ausgang: Während die Linzer in der ersten Cup-Runde gegen den FC Marchfeld einen 6:0-Sieg feierten, scheiterte Altach mit 1:2 am SC Kalsdorf.

„Wir freuen uns darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht. In Altach wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an druckvoll auftreten und vor dem Tor noch effizienter auftreten als letzten Samstag im Cup. Die Mannschaft hat sich im Training gut präsentiert und ist heiß auf den Saisonauftakt", sagt Trainer Dominik Thalhammer, der am 1. Spieltag der Bundesliga auf Gruber (Kreuzbandriss), Lawal (Reha) und Monschein (Muskelbündelriss im Oberschenkel) verzichten muss. Ein Einsatz von Marvin Potzmann ist aufgrund von Zehenbeschwerden fraglich.

"Kapitän Gernot Trauner reist nicht mit nach Altach, da sein Wechsel zu Feyenoord Rotterdam (vorbehaltlich des ausstehenden Medizinchecks) bevorsteht", gibt der LASK in einer Aussendung bekannt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media