Der SK Rapid Wien empfängt heute im Rahmen der 1. Bundesliga-Runde den TSV Hartberg. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Sparta Prag in der CL-Quali gehen die Hütteldorfer mit einer breiten Brust ins Heimspiel gegen die Oststeirer, die mit einer erneuerten Mannschaft sowie mit Neo-Trainer Kurt Russ nach Wien reisen.

Didi Kühbauer warnt: "Kein Selbstläufer"

"Wir dürfen nicht glauben, dass Hartberg ein Selbstläufer ist", warnt Didi Kühbauer vor einer zu großen Euphorie aufgrund des fulminanten Erfolgs gegen Sparta Prag. An das Rückspiel am kommenden Mittwoch denkt man in Hütteldorf noch nicht: "Sparta darf im Moment überhaupt nicht in unserem Köpfen sein, wir haben jetzt das erste Meisterschaftsspiel zu Hause", so Kühbauer weiter.

Der gebürtige Burgenländer erinnert sich auch an die hitzigen Duelle gegen Hartberg in der Vergangenheit: "Gegen Hartberg sind immer viele Tore gefallen, wir sind nicht immer als Sieger vom Platz gegangen, aber wenn wir ähnlich gut spielen wie gegen Sparta, ist es absolut machbar, dass wir mit einem Dreier starten. Das ist unser Ziel."

Hartberg-Trainer Kurt Russ meint vor dem Gastspiel in Hütteldorf: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Samstag gegen Rapid. Wir haben uns den Gegner am Dienstag angeschaut und haben gesehen, dass sie schon sehr gut drauf sind. Wir wissen, dass wir aufpassen müssen, fahren aber trotzdem ohne Angst dort hin und möchten unbedingt etwas mitnehmen. Es wird schwer, weil Rapid wahrscheinlich auch noch 20.000 Fans im Rücken hat. Wir freuen uns aber sehr auf die Partie und wissen nach den Spielen in der Vergangenheit, dass auch in diesem Stadion alles möglich ist. Mit dem Sieg im Cup sind wir gut in die Saison gestartet, das war sehr wichtig für den Verein, die Mannschaft und auch das Trainerteam. Wir haben eine sehr gute und positive Stimmung in der ganzen Truppe und ich hoffe, dass wir das am Samstag auf den Platz bringen."

