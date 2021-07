Der LASK nimmt die neue Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den SCR Altach in Angriff. Nicht mit dabei im Ländle ist Gernot Trauner, dessen Transfer zu Feyenoord Rotterdam unmittelbar bevorsteht. Während die Linzer mit einem Kantersieg in den ÖFB-Cup gestartet sind, will sich Altach für das frühe Ausscheiden gegen Kalsdorf revanchieren und ein Erfolgserlebnis einfahren.

Damir Canadi möchte Heimstadion "zu Festung werden lassen, wo die Gegner nur ungern herkommen"

LASK-Trainer Dominik Thalhammer blickt dem Saisonstart mit Vorfreude entgegen: „Wir freuen uns darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht. In Altach wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an druckvoll auftreten und vor dem Tor noch effizienter auftreten als letzten Samstag im Cup. Die Mannschaft hat sich im Training gut präsentiert und ist heiß auf den Saisonauftakt"

Altach-Coach Damir Canadi möchte nach dem peinlichen Aus im Cup eine Reaktion sehen: „Wir haben zuhause in den vergangenen Jahren zu wenige Punkte gemacht. Mit den Fans im Rücken wollen wir die CASHPOINT Arena wieder eine Festung werden lassen, wo die Gegner nur ungern herkommen. Wir freuen uns sehr darauf, am Samstag endlich wieder vor Zuschauern zu spielen, wollen die Emotionen für uns nützen und hoffen, dass möglichst viele kommen. Ich erwarte mir von meiner Mannschaft eine deutliche Reaktion. Wir wollen die Wut im Bauch für uns in positive Energie verwandeln und gegen den LASK ein ganz anderes Auftreten zeigen.“

Stefan Haudum sagt vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub: „Natürlich ist dieses Spiel für mich vielleicht noch etwas spezieller. Aber ich konzentriere mich vor allem auf uns selber. Wir wissen, dass von uns eine Reaktion gefordert ist. Die Cup-Niederlage ist extrem tief gesessen und es hat einige Tage gedauert, um das zu verdauen. Jetzt ist der Hunger in der Mannschaft zu spüren, das wieder gut zu machen.“

