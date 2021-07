4 Minuten und 30 Sekunden hat der erste Check des VAR in der ADMIRAL Bundesliga gedauert. Andreas Ulmer hatte im Auftaktspiel SK Sturm Graz gegen FC Red Bull Salzburg den Ball nach 11 Minuten ins eigene Tor gelenkt. Zuvor war Hierländer von Kuen freigespielt worden. Der Assistent von Walter Altmann hatte den Sturm-Kapitän im Abseits gesehen.

"Es war schon eine kleine Ewigkeit"

Dann kam Harald Lechner zum Einsatz, der in der VAR-Zentrale in Wien die Situationen überprüfte. Die lange Wartezeit hatte für Unruhe auf den Rängen gesorgt. Letztlich entschied der VAR, dass die Abseitsentscheidung nicht richtig war und der Treffer der Grazer anerkannt wird.

"Es war schon eine kleine Ewigkeit. Das Stadion war fast voll, jeder hat sich schon über das Tor gefreut, die Spieler haben schon gejubelt und du musst im Feld drinnen stehen und hast das Tor primär einmal aberkannt. Da ist man dann der Buhmann für das ganze Stadion", sagte Schiedsrichter Walter Altmann nach dem Spiel im Interview mit Sky Sport Austria.

Es sei "für alle etwas komplett Neues" gewesen, so Altmann weiter. "Ich glaube, jeder hat sich so seine Vorstellungen gemacht, wie das ganze heute passieren soll. Wir haben auch schon vor dem Spiel mit dem Videoschiedsrichter kommuniziert und uns abgesprochen, welche Dinge wir machen sollen und welche nicht passieren dürfen", schildert der gebürtige Tiroler.

"Im Grund hat es - bis auf die Situation, die länger gedauert hat als geplant, gut funktioniert", ist der Referee zufrieden. Es habe während des Spiels "auch viele kleinere Checks gegeben". Diese seien "in einer sehr guten Zeit für das erste Spiel abgeliefert worden", so Altmann abschließend.

Das sagt VAR Harald Lechner

„Die Situation beim ersten Eingreifen des VAR in Österreich war sehr komplex, zumal parallel noch ein anderer VAR-Check am Laufen war, als es zu dieser Szene gekommen ist. Gerade wenn man eine Entscheidung revidiert und sich um ein Tor handelt, hat man den Anspruch, ganz sicher zu sein. Daher haben wir die kalibrierten Linien auch zweimal gezogen. Daher hat die Premiere länger gedauert, war aber korrekt", so Lechner, der als VAR agiert.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media