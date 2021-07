Red Bull Salzburg hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison ein emotionales und flottes Spiel gegen den SK Sturm Graz 3:1 gewonnen. Dank eines Eigentors von Andreas Ulmer in der 11. Minute war Sturm in Führung gegangen, doch ein überragender Adeyemi (zwei Tore, eine Vorlage) sowie seine Kollegen brachten Salzburg in der zweiten Hälfte auf die Siegerstraße.

Christian Ilzer: "Jeder, der gehofft hat, dass durch den Umbruch Salzburg heuer etwas an Qualität verloren hat, der hat sich getäuscht"

Schlussendlich war es nicht zuletzt aufgrund der hochkarätigen Chancen in der ersten Halbzeit ein hochverdienter Sieg für die Bullen. „Es war ein tolles Fußballfest. Wir hätten den Fans gerne ein Erfolgserlebnis geschenkt, aber es war dann ein verdienter Sieg für Salzburg. Wir sind in Führung gegangen, konnten das aber nicht nutzen. Für das haben wir dann am Ende zu schlecht verteidigt", analysierte Christian Ilzer auf Sky.

„Es war in der ersten Halbzeit ein enormes Tempo. Die ersten 25 Minuten war Salzburg klar besser, danach haben wir das Spiel ausgeglichener gestalten können. Jeder, der gehofft hat, dass durch den Umbruch Salzburg heuer etwas an Qualität verloren hat, der hat sich getäuscht. Sie sind enorm laufstark, enorm zweikampfstark. Wir waren in allen Bereichen einfach ein bisschen hinter dieser Mannschaft. Man muss einfach besser verteidigen, wenn man diese Mannschaft schlagen will", weiß der Sturm-Trainer.

Außerdem habe man laut Ilzer gesehen, was man noch zu tun habe und "wie viel uns noch fehlt auf Salzburg. Die Basis ist gut zu verteidigen, das haben wir in vielen Situation nicht gemacht. Es heißt jetzt nachzuziehen", betont der gebürtige Steirer.

Auch Sturm-Sportchef Andreas Schicker sprach von einem hochverdienten Sieg von Salzburg. "Wir sind nie so richtig in die Partie gekommen. Defensiv waren wir nicht konsequent, da geht die Niederlage in Ordnung." Über den starken Auftritt des Serienmeisters war Schicker nicht überrascht:

„Das war für mich keine Überraschung, wenn ich mir die Mannschaft anschaue."



Angesprochen auf mögliche Neuzugänge antwortete Schicker: „Hauptziel war, dass wir die Mannschaft zusammenhalten. Das ist uns auch gelungen. Wir werden die Augen aber auch offenhalten. Eventuell ein Innenverteidiger oder ganz vorne.“

