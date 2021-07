Austria-Stürmer Marco Djuricin hat nach dem blamablen 1:1-Remis gegen Breidablik in der 2. Runde der Conference-League-Quali Trainer Manfred Schmid kritisiert: "Ich habe jetzt zwei Spiele gemacht, habe zwei Tore geschossen und bin zwei Mal nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Das passt mir natürlich auch nicht", sagte der gebürtige Wiener im ORF.

Nun äußerte sich der Trainer zur Kritik seines Stürmers: „Wir haben das besprochen, ich möchte solche Typen wie Marco in der Mannschaft haben, mündige Spieler, die auch einmal ihre Meinung sagen. Damit ist alles schon wieder Schnee von gestern", wird Schmid in der Kronen Zeitung zitiert.

Am morgigen Sonntag gastiert die Wiener Austria im Rahmen der 1. Bundesliga-Runde bei der SV Ried. „Wir müssen uns besser präsentieren und wollen mit einer guten Leistung in die Meisterschaft starten. Wir sehen in unserem Anlaufverhalten und in unserer Positionierung im Offensivspiel viel Verbesserungs-Potenzial. Wir werden es schon am Sonntag besser machen", sagt Manfred Schmid.

von Ligaportal; Foto: FK Austria Wien