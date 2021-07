Der Transfer von Gernot Trauner vom LASK zu Feyenoord Rotterdam steht unmittelbar bevor. Beim heutigen Auswärtsspiel der Linzer Athletiker gegen Altach ist der Kapitän bereits nicht mehr dabei. "Er ist das Herz der Mannschaft, das wird uns jetzt herausgerissen. Wir verlieren einen großartigen Leader, der die Mannschaft in den letzten Jahren als Kapitän geführt hat", sagte Dominik Thalhammer vor dem Spiel gegenüber Sky Sport Austria.

Die Entscheidung von Gernot Trauner kann der LASK-Coach aber absolut nachvollziehen: "Das ist Part of the Game und eine große Chance für ihn. Ich verstehe ihn, dass er mit 29 Jahren nochmal etwas anderes als Ried und den LASK probieren will. Das muss man ihm gönnen", hält Thalhammer fest.

Der LASK-Trainer blickt aber bereits nach vorne und freut sich auch über den potentiellen Nachfolger: "Wir haben mit Dario Maresic einen tollen Spieler bekommen, der zwar seine Zeit brauchen wird, aber in seine Fußstapfen treten kann."

173 Pflichtspiele absolvierte Trauner für die Linzer Athletiker. Dabei erzielte er 17 Tore und lieferte zwölf Vorlagen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media