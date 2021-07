Bryan Okoh erhält beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig einen neuen Vertrag. Die Zusammenarbeit mit dem talentierten Verteidiger aus der Schweiz wird bis zum 31. Mai 2025 verlängert. Das gibt der Bundesliga-Serienmeister am Sonntagvormittag bekannt.

Zwei Jahre ist es her, dass der Abwehrhüne vom FC Lausanne zu den Roten Bullen wechselte. Nach einer obligaten Gewöhnungsphase entwickelte sich Okoh immer besser und war vor allem im Frühjahr 2021 einer der Leistungsträger beim FC Liefering. Deshalb feierte der 18-Jährige, der für den Kooperationsklub bisher 24 Matches und mit der Salzburger U19 in der UEFA Youth League acht Begegnungen absolviert hat, Ende Mai auch sein Debüt in der Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Die Zeit beim FC Liefering hat Bryan sehr gutgetan, er konnte sich dort ohne Druck an den speziellen Spielstil gewöhnen und sich sehr toll entwickeln. Mittlerweile ist er nicht nur beim FC Liefering eine feste Größe, sondern steht mit erst 18 Jahren auch im U21-Aufgebot der Schweiz. Und sein Weg ist noch lange nicht am Ende.“

Bryan Okoh selbst meint: „Vor allem das letzte halbe Jahr war für mich herausragend. Wir haben mit dem FC Liefering sehr gut gespielt, waren erfolgreich und ich selbst bin dabei immer besser in Schwung gekommen. Jetzt freue ich mich auf den FC Red Bull Salzburg und das nächste Level.“

von Ligaportal; Foto: Red Bull Salzburg via Getty Images