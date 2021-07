„Wir haben es uns nicht besser erträumen können", jubelte Dario Tadic nach dem überraschenden, aber verdienten 2:0-Auswärtssieg des TSV Hartberg gegen Rapid. Die Oststeirer waren vor allem in der ersten Halbzeit viel giftiger in den Zweikämpfen und machten den harmlosen Rapidlern das Leben sehr schwer.

"Ich hoffe, das war ein Start für eine erfolgreiche Saison"

„Wir haben es uns nicht besser erträumen können. Wir haben alles hineingehaut über 90 Minuten, den Matchplan unglaublich umgesetzt und bis zum letzten Drücker alles hinausgehaut und gehen als verdienter Sieger vom Platz", freute sich der doppelte Torschütze im Sky-Interview.

Der 31-Jährige hat nach seinem Doppelpack Lunte gerochen und will mehr: „Letztes Jahr hatte ich eine schwierige Phase, aber ich habe immer gewusst, dass ich es draufhabe und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder losgeht. Ich habe in der Vorbereitung an mir gearbeitet. Der Coach setzt auf Abschlüsse und will, dass wir Offensiven unser Selbstvertrauen wieder bekommen. Ich hoffe, das war ein Start für eine erfolgreiche Bundesliga-Saison.“

Über Trainer Kurt Russ sagt der routinierte Stürmer: „Es war eine turbulente Vorbereitung mit Trainerwechsel und Neuzugängen, aber wir kennen den Coach und wissen, wie er tickt und was er verlangt. Er hat seine eigenen Ansichten, wie wir Fußball spielen sollen und das hat heute gut geklappt und so kann es weitergehen.“

Auch der neue Cheftrainer freute sich ungemein über die Leistung seiner Schützlinge: „Wenn man gewonnen hat, ist es ein Traum - besonders gegen Rapid. In der ersten Hälfte waren wir besser, die zweite Halbzeit war offen und die letzten 10 Minuten haben Rapid gehört. Im Großen und Ganzen kann ich nur zufrieden sein und der ganzen Mannschaft gratulieren. Ich glaube, dass uns die Mannschaft von Rapid ein wenig unterschätzt hat. Sie haben geglaubt, ‚Da kommt das kleine Hartberg‘ und dann kommt sowas heraus.“

von Ligaportal; Foto: GEPA pictures/ADMIRAL