Erstmals seit 37 Jahren steigt in der Bundesliga wieder ein Kärntner Derby, wenn am heutigen Sonntag der SK Austria Klagenfurt auf den WAC trifft. Knapp 12.000 Tickets wurden für dieses historische Spiel bereits abgesetzt, die Vorfreude auf das Duell um die Nummer eins in Kärnten ist riesig.

Peter Pacult: „Nummer eins hin, Nummer eins her, davon halte ich nichts"

Klagenfurt-Coach Peter Pacult will von einem "Duell um die Nummer eins in Kärnten" nichts hören: „Nummer eins hin, Nummer eins her, davon halte ich nichts. Es sind drei Punkte zu vergeben und wir werden hart dafür arbeiten, um gegen den WAC zu punkten. Ich will von meiner Mannschaft sehen, dass sie bereit ist, die Zweikämpfe anzunehmen, unangenehm zu sein und auch mutig nach vorne zu spielen. Darauf wird es ankommen."

„Wir sind froh, dass es jetzt losgeht. Der WAC kommt mit einer starken Mannschaft, die ihre Qualität über Jahre hinweg nachgewiesen hat. Aber wir werden alles geben, um sie zu biegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit den Fans im rücken ein harter Gegner für sie sein werden“, sagt Klagenfurt-Kapitän Kosmas Gkezos.

WAC-Kapitän Michael Liendl, der das Derby-Feeling von seiner Zeit bei der Wiener Austria bestens kennt, meint: „Wir freuen uns alle sehr auf das erste Derby in der Bundesliga. Ich hoffe auf viele Fans im Stadion, damit auch die Stimmung auf den Rängen einem Derby gerecht wird. Wir brennen darauf, den Platz als Derbysieger zu verlassen."

WAC-Coach Robin Dutt hat vor dem Kärntner Duell ein gutes Gefühl: „Es ist schön, vor einer tollen Kulisse in die Saison zu starten. Unser Ziel ist es, Klagenfurt zu schlagen und dass wir auch nach der Partie die Nummer eins in Kärnten sind. Ich erwarte von meinem Team, dass es gleich zum Auftakt ein Zeichen setzt."

