Austria Investor Luka Sur lässt vor dem Bundesliga-Auftakt des FK Austria Wien gegen die SV Ried mit einem ambitionierten Saisonziel aufhorchen. Der Vertreter des strategischen Partners “Insignia” beantwortete auf Instagram Fragen seiner Follower. Darunter auch jene, auf welchem Tabellenplatz die Veilchen am Ende der Bundesliga-Saison landen werden.

"Wir haben für unsere Ziele einen Dreijahresplan. Das Ziel für die kommende Saison ist ein Rang zwischen Platz zwei und vier. Und für die folgenden Saisonen sind unsere Ziele ambitionierter", schreibt Luka Sur.

Wenn man bedenkt, dass die Veilchen in den letzten beiden Saisonen den Sprung in die Meistergruppe verpasst haben und stets in der Qualifikationsgruppe am Start waren, erscheint diese Zielsetzung doch recht hochgegriffen.

von Ligaportal, IMAGO / ANP