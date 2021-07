Matthias Imhof, Sportdirektor von Aufsteiger SK Austria Klagenfurt, kündigte in der Halbzeitpause des Kärntner Derbys weitere Transfers an. In der Abwehr wollen sich die Klagenfurter definitiv verstärken und zwar auf der rechten Seite, wie Imhof gegenüber Sky ankündigte. Zudem sollen zwei bis drei Spieler, "die aktuell keine Chance haben" (Zitat Imhof), abgegeben werden.

Kritik übte der Sportdirektor des Aufsteigers in die ADMIRAL Bundesliga an Schiedsrichter Christopher Jäger. Dieser habe in der ersten Hälfte "im Zweifelsfall immer für Wolfsberg gepfiffen", so Imhof, der von fragwürdigen Entscheidungen sprach.

Für Unverständnis bei den Violetten sorgte vor allem der Elfmeterpfiff in der 23. Minute. Kosmas Gkezos hatte gegen Taferner das Bein stehen gelassen, Referee Jäger zeigte sofort auf den Punkt. Diese Entscheidung wurde vom VAR so bestätigt. "Da sollte dann schon eingegriffen werden", bekrittelte Matthias Imhof.

von Ligaportal, Foto: IMAGO / MIS