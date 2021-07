Thomas Sageder hat einen neuen Job in Österreich gefunden: Wie die OÖN berichten, heuert der 37-Jährige in der Akademie von Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg an. Sageder war zwischen 2013 und 2015 bei der SV Ried aktiv, ehe er über den SV Wallern beim FC Blau-Weiß Linz landete.

Im Sommer 2019 ging Sageder mit Oliver Glasner zum VfL Wolfsburg, wo er als Co-Trainer arbeitete. Den Wechsel zu Eintracht Frankfurt hat er nicht mitgemacht und sich für eine Rückkehr nach Österreich entschieden.

Bei den Bullen wird er künftig dem Trainerteam von Fabio Ingolitsch in der U18 angehören.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media