Nach dem 2:1-Heimsieg am vergangenen Dienstag beim Hinspiel in der 2. Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League 2021/22 gegen Sparta Prag im Allianz Stadion steht für den SK Rapid Wien bereits am Mittwoch das Rückspiel in der tschechischen Hauptstadt auf dem Programm. Schaffen die Hütteldorfer den Aufstieg, wartet in der 3. Runde der AS Monaco.

Die Grün-Weißen machten sich am heutigen Dienstag um 10 Uhr via Charterflug auf die Reise nach Prag. Ab 19 Uhr findet im Stadion des tschechischen Rekordmeisters das Abschlusstraining statt.

An das letzte Europacup-Duell in Tschechien werden sich die Hütteldorfer gerne zurückerinnern: Unter dem damaligen Cheftrainer Zoran Barisic gelang im November 2015 in der Gruppenphase der UEFA Europa League ein 2:1-Auswärtssieg bei Viktoria Pilsen. Damals gelang Philipp Schobesberger ein Doppelpack inklusive Stolper-Tor, das noch heute ein Internet-Hit ist.

Würde die Hürde Sparta Prag gemeistert werden, würde in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League AS Monaco warten. Zudem wäre Rapid bereits fix für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Der von Niko Kovac trainierte Klub, vergangene Saison in der französischen Ligue 1 am Ende auf Platz 3 hinter Meister Lille und dem Milliardenklub Paris St. Germain, hätte im Hinspiel Heimrecht. Spieltermin: Dienstag, 3. August im Stade Louis II. Exakt eine Woche später, am 10. August (Kick-Off 20:30 Uhr) stünde das Rückspiel in Hütteldorf am Programm.

Im Falle eines Ausscheidens gegen Sparta Prag ginge es in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League weiter, Gegner wäre der zyprische Vertreter Anorthosis Famagusta.

"Wir brauchen wieder eine Kraftleistung und müssen eine riesige Mentalität aufbringen, damit wir weiterkommen", weiß Rapid-Trainer Didi Kühbauer, der wie schon in Wien ein "enges und intensives Spiel" erwartet.

Weiter verzichten muss Kühbauer auf den beim Hartberg-Match verletzten Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac sowie auf den angeschlagenen Koya Kitagawa sowie die noch im Aufbautraining befindlichen Spieler Philipp Schobesbergerund Dalibor Velimirovic.

von Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL