Am morgigen Mittwoch gastiert der SK Rapid Wien im Rückspiel der 2. Runde in der Champions-League-Qualifikation bei Sparta Prag. Die Grün-Weißen konnten das Hinspiel vor einer Woche in Wien 2:1 gewinnen und gehen daher mit einer guten Ausgangsposition ins Auswärtsspiel gegen den tschechischen Rekordmeister.

Sollten die Grün-Weißen den Aufstieg in die 3. Runde der Qualifikation schaffen, wäre zumindest die Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League fix. Das würde die benötigten Millioneneinnahmen in die Klubkasse spülen.

Das würde dem Bundesliga-Klub im weiteren Verlauf Planungssicherheit verschaffen, auch was weitere Abgänge beträfe: "Qualität hat ihren Preis. Wir werden auch niemanden unter Wert verkaufen, wenn wir in keine Gruppenphase kommen. Wir machen nur Transfers, die für uns Sinn machen", sagt Rapid-Präsident Martin Bruckner in der Kronen Zeitung. Maximilian Ullmann und Ercan Kara gelten als heiße Kandidaten für einen Transfer ins Ausland.

Bezüglich möglicher Neuzugänge meint der Rapid-Präsident: "Wir sind auf dem Transfermarkt auch jetzt nicht nur Passagier, der auf Abgänge reagiert. Siehe Grüll und Auer. Der Kader ist qualitativ gut, wird aber nicht künstlich aufgebläht."

von Ligaportal, Foto: SK Rapid / ChaLuk