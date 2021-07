Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Tormann Jonas Wendlinger wechselt ins Innviertel. Der 21-jährige Tiroler, der zuletzt in Nürnberg spielte, unterschrieb einen Vertrag für eine Saison mit der Option für eine weitere Saison.

„Jonas Wendlinger ist ein Riesentormanntalent. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits Erfahrung im Ausland sammeln. Er weiß deshalb, was gefordert wird. In seinem Jahrgang ist er einer der Besten. Deshalb freut es uns sehr, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, ihn zu verpflichten“, erklärt Thomas Reifeltshammer, sportlicher Leiter Profis bei der SV Guntamatic Ried.

„Über die Chance, die ich hier in Ried bekomme, freue ich mich sehr. Ich werde Vollgas geben und will dem Verein helfen. Ich will mich in die Mannschaft reinkämpfen und hoffe, dass ich mich im Training und bei den Spielen gut präsentieren kann“, sagt Jonas Wendlinger.

von Ligaportal, Foto: SVR/Schlosser