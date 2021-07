Der 22-jährige Mittelfeldspieler Valentino Müller wechselt nach zwei Jahren beim LASK zur WSG Tirol. In der Vorsaison übernahm Müller als Führungsspieler beim Kooperationsverein FC Juniors OÖ Verantwortung. 2019 kam Müller vom SCR Altach zum LASK und absolvierte für die Schwarz-Weißen sieben Einsätze in Liga und Cup.

In der Saison 2020/21 war Müller Führungsspieler des LASK-Kooperationsvereins FCJ in der zweiten Liga. Mit sieben Toren und drei Assists in 31 Einsätzen trug Müller wesentlich zum sportlichen Abschneiden des FC Juniors OÖ bei.

„Valentino ist ein Vollprofi und hat sich trotz des großen Konkurrenzkampfs auf seiner Position nie hängenlassen. Im Vorjahr hat er Verantwortung übernommen und ist im jungen Kader unseres Kooperationsvereins zu einem Führungsspieler gereift. Ich wünsche ihm bei der WSG viel Erfolg und freue mich schon auf das erste Wiedersehen in der Bundesliga", sagt LASK-Sportkoordinator Fabian Zöpfl.

Stefan Köck (WSG-Sportdirektor): „Nach dem Abgang von Nemanja Celic stand schnell fest, dass Valentino unsere Wunschlösung ist. Er hat über 50 Nachwuchsländerspiele in den Beinen, zudem bereits viel Erfahrung in der Bundesliga. Aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten stand er vor seinem Wechsel zum LASK schon in den Notizblöcken internationaler Topklubs. Er bringt einen tollen Charakter mit und ist topfit. Ich bin davon überzeugt, dass Valentino bei uns eine tolle Entwicklung nehmen wird.“

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „Mit Valentino kommt ein Spieler, der auf vielen Positionen zum Einsatz kommen kann. Im zentralen Mittelfeld, auf der Sechs und im linken Mittelfeld reingezogen auf die Acht – zwischen den Linien. Er ist ein Spieler mit sehr viel Übersicht und trotz seiner Jugend auch mit sehr viel Erfahrung. Ich hoffe, dass ich ihn wieder dorthin bringe, wo er bereits war, als er zum LASK wechselte. Ich bin froh, dass er sich uns längerfristig anschließt, weil er ein Spieler mit absoluter Perspektive ist.“

Valentino Müller: „Ich bin überglücklich, dass ich heute hier unterschrieben habe. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass wir so erfolgreich wie möglich sind.“

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media