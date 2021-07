Am heutigen Abend steigt für den SK Rapid Wien das wohl wichtigste Spiel des Jahres, wenn die Grün-Weißen im Rückspiel der 2. Runde in der Champions-League-Qualifikation auswärts auf Sparta Prag treffen. Das Hinspiel vor einer Woche konnten die Wiener nach 0:1-Rückstand 2:1 gewinnen. Mann des Spiels war Christoph Knasmüllner mit einem Doppelpack.

Didi Kühbauer: "Es wird wieder ein enges, sehr intensives Spiel werden"

"Wir haben uns in eine gute Position gebracht, aber das bedeutet für das Spiel nichts", weiß Rapid-Trainer Didi Kühbauer, der von seiner Mannschaft Leidenschaft einfordert. "Es wird wieder ein enges, sehr intensives Spiel werden. Wir müssen eine riesige Mentalität aufbringen, brauchen wieder einen Kraftakt", so der Rapid-Trainer weiter.

Für einen Aufstieg in die 3. Runde, wo dann der AS Monaco warten würde, braucht Rapid jedenfalls eine gewaltige Steigerung gegenüber dem Heimspiel gegen Hartberg. Max Hofmann betont jedoch, dass es ein ganz anderes Spiel als gegen die Steirer in der Bundesliga würde. "Vielleicht war es für den einen oder anderen eine Lektion", so der Innenverteidiger der Hütteldorfer.

Eine Statistik spricht aber für die Tschechen: Der 36-fache Meister ist gegen österreichische Teams noch nie ausgeschieden. Sollte Rapid die Hürde nehmen, wäre Rapid zumindest fix in der Gruppenphase der Europa League dabei.

