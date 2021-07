Heute Abend gastiert der SK Rapid Wien im Rückspiel der 2. Runde in der Champions-League-Qualifikation bei Sparta Prag (Live-Ticker Sparta Prag gegen Rapid Wien). An das bis dato letzte Europacup-Duell in Tschechien werden sich die Hütteldorfer gerne zurückerinnern: Im November 2015 siegten die Wiener auswärts gegen Viktoria Pilsen 2:1. Philipp Schobesberger schnürte damals einen Doppelpack.

Vor allem das zweite Tor des gebürtigen Linzers ist bis heute ein absoluter Hit auf Youtube. Schobesberger war in der 77. Minute alleine auf den Tormann von Viktoria Pilsen zu gelaufen und kurz vor dem Strafraum ins Stolpern gekommen. Im Fallen brachte der Rapid-Kicker das Leder am Goalie vorbei und durfte sich dann anschließend über eines der kuriosesten Tore in der Europacup-Geschichte des SK Rapid freuen.

Gegen Sparta Prag wird Philipp Schobesberger allerdings nicht mitwirken können, da er sich nach wie vor im Aufbautraining befindet.

Das kuriose Tor von Schobesberger gegen Viktoria Pilsen im Video

von Ligaportal, Foto: IMAGO / ANP