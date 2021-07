Die Wiener Austria gastiert heute Abend in Island, wo das Rückspiel in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation auf der Agenda steht. Die Veilchen brauchen nach dem 1:1-Remis in Hinspiel gegen Breidablik Kopavogur einen Auswärtssieg, um in die 3. Runde aufzusteigen. Mit jedem Remis nach 90 Minuten würde es in die Verlängerung gehen, da die Auswärtstorregel gekippt wurde.

„Die Ausgangssituation ist ähnlich wie in Wien. Wir brauchen zumindest ein Tor, um weiterzukommen“, weiß Trainer Manfred Schmid. Drei Tage nach dem Remis im Q2-Hinspiel musste sich die Austria am Sonntag beim Bundesliga-Auftakt in Ried geschlagen geben. Am Montag-Vormittag analysierte das Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft die 1:2-Niederlage: „Wir haben das Ried-Spiel in der Video-Analyse aufgearbeitet und sind jetzt voll fokussiert auf das Spiel am Donnerstag. Wir wollen in diesem Rückspiel alles raushauen und unbedingt weiterkommen“, betont der Austria-Trainer.

Patrick Wimmer, der vor einem Transfer zu Arminia Bielefeld stehen soll, fehlt weiterhin verletzt. Offensiv-Neuzugang Noah Ohio, dessen Verpflichtung die Austria am Dienstag bekanntgab, ist in Island nicht spielberechtigt, weil er für das Hinspiel nicht gemeldet war. Für Filip Antovski fehlt noch die Spielgenehmigung. Dafür reist mit Leonardo Ivkic (18), Innen- und Außenverteidiger, ein weiterer junger Spieler von den Young Violets nach Island mit.

Die Austria hob am Mittwoch um 10 Uhr in Richtung Island ab und absolvierte dort am Abend das Abschlusstraining. Am Donnerstag, um 17:30 Uhr Ortszeit und 19:30 Uhr österreichischer Zeit beginnt das Spiel im Stadion Kópavogsvöllur in Kopavogur, unweit der isländischen Hauptstadt Reykjavík.

Falls die Austria den Aufstieg schafft, wartet in Q3 wohl der schottische Klub Aberdeen, der das Hinspiel gegen Häcken mit 5:1 gewann. Das Heimspiel für die Austria wäre bereits kommenden Donnerstag, 5. August.

von Ligaportal; Foto: FK Austria Wien