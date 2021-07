Bleibt der SK Rapid Wien auch im achten Bundesliga-Spiel in Folge gegen den LASK ungeschlagen oder gelingt den Linzern der erste Sieg gegen den Rivalen aus Wien seit knapp zwei Jahren? Diese Frage wird im heutigen Schlager der 2. Runde in der ADMIRAL Bundesliga beantwortet, wenn die Hütteldorfer um 17 Uhr in Pasching gastieren.

LASK will das Blatt gegen Rapid wenden

"Die Zeit ist reif, das Blatt gegen Rapid zu wenden und eine Schubumkehr einzuleiten", sagt Dominik Thalhammer vor dem Schlager gegen die Wiener. "Wir wollen den Fans und dem Verein einen Sieg gegen Rapid schenken. Dafür werden wir alles unternehmen", verspricht der LASK-Coach.

Neo-Kapitän Alexander Schlager blickt auf die vergangenen Spiele gegen Rapid zurück, die für den LASK nicht wirklich positiv endeten: "Es waren bei diesen sieben Spielen viele dabei, wo mehr für uns drinnen gewesen wäre. Wir haben auch zu viele individuelle Fehler gemacht, um so ein Topspiel gewinnen zu können", betont der gebürtige Salzburger.

Im Hinblick auf das Duell am Samstag sagt Schlager: "Wir müssen die maximale Leistung abrufen, egal ob sie davor gewonnen oder verloren haben. Wir haben so viel Selbstvertrauen, um zu sagen, 'wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, wird es sehr schwer für sie'".

Rapid-Coach Didi Kühbauer wiederum hofft auf die Fortsetzung der Serie gegen die Linzer, erwartet aber ein schwieriges Spiel: "Der LASK hat eine gute Mannschaft. Es wird ein intensives, enges und zweikampfbetontes Spiel. Ihr Ziel wird sein, uns wieder einmal zu schlagen. Sie haben lange gegen uns nicht gewonnen", weiß der gebürtige Burgenländer.

So stellen die Trainer auf

LASK: Schlager - Wiesinger, Maresic, Filipovic - Flecker, Grgic, Michorl, Renner - Goiginger, Schmidt, Balic

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Greiml, Wimmer - Schick, Petrovic, Schuster, Ullmann - Fountas, Knasmüllner - Kara

Schiedsrichter der Partie/VAR

Rene Eisner (Schiedsrichter), Alexander Harkam (VAR)

LASK gegen Rapid im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Rapid live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

LASK gegen Rapid im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media