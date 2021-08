Am heutigen Sonntag um 17 Uhr trifft der WAC in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Hause auf den SK Sturm Graz. Beide Mannschaften kämpfen heute um den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison. Der WAC kam in der 1. Runde zu einem Remis gegen Austria Klagenfurt. Sturm Graz verlor daheim gegen Salzburg 1:3.

Robin Dutt: "Wir gehen mit dem Gefühl der Augenhöhe in das Spiel hinein"

Robin Dutt sagt vor dem Pack-Derby: "Wir gehen mit dem Gefühl der Augenhöhe in das Spiel hinein, wir haben ein Heimspiel und wollen dementsprechend selbstbewusst auftreten. Sturm ist natürlich eine gute Mannschaft, aber wir wollen uns da nicht in eine kleinere Rolle begeben, sondern von unserer Seite aus versuchen, dem Spiel den Stempel aufzudrücken", so der WAC-Coach.

Dutt warnt vor allem vor dem Umschaltspiel der Steirer: "Im Spiel gibt es viele umkämpfte Situationen. Da geht es dann um die Umschaltaktionen, dass wir die gut verteidigen und dem etwas entgegenzusetzen haben und im Gegenzug das Umschaltspiel selber nach vorne gut ausspielen."

Christian Ilzer zollt dem Gegner Respekt: "Der WAC ist ein Team, das zurecht den Anspruch stellt, ganz vorne mitzuspielen", sagt der Sturm-Coach, der ein "spannendes und enges Spiel" erwartet.

So stellen die Trainer auf

WAC: Kuttin - Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Taferner, Wernitznig - Röcher, Liendl, Vizinger - Baribo

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Ljubic - Kiteishvili - Yeboah, Jantscher

Schiedsrichter der Partie/VAR

Harald Lechner (Schiedsrichter), Stefan Ebner (VAR)

WAC gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich WAC gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

WAC gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

