Aufgrund des gestrigen Ausscheidens von SK Rapid Wien in der Qualifikation zur UEFA Champions League und der damit verbundenen Teilnahme an der Q3 der UEFA Europa League kommt es zu notwendigen Änderungen (2 spielfreie Tage) in der 3. und 4. Runde der ADMIRAL Bundesliga.

3. Runde, 07.-08.08.2021

Sa., 07.08.2021, 17:00 Uhr: SV Guntamatic Ried – FC Flyeralarm Admira

So., 08.08.2021, 17:00 Uhr: SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC

4. Runde, 14.-15.08.2021

Sa., 14.08.2021, 17:00 Uhr: RZ Pellets WAC – WSG Tirol

So., 15.08.2021, 17:00 Uhr: CASHPOINT SCR Altach – SK Rapid Wien

