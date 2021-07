Dario Tadic möchte nach einer schwierigen letzten Saison wieder voll durchstarten. Bereits in der 1. Bundesliga-Runde am vergangenen Samstag konnte der 31-Jährige mit einem Doppelpack gegen Rapid aufzeigen. Mittlerweile steht der Mittelstürmer seit sechs Jahren beim TSV Hartberg unter Vertrag.

Rückblickend auf das Spiel gegen Rapid sagt der 31-Jährige gegenüber Sky: „Uns ist vielleicht zu Gute gekommen, dass Rapid unter der Woche ein Match gehabt hat. Jetzt war der Fokus vielleicht nicht zu hundert Prozent auf uns gelegt. Und wir haben unseren Matchplan zu hundert Prozent umgesetzt. Dass ich dazu beitragen konnte, mit zwei Toren, freut mich umso mehr. Aber wichtig ist, dass wir drei Punkte mitgenommen haben.“

Angesprochen auf seine Zukunftspläne und einen möglichen Auslandstransfer sagt Tadic: „Mein primäres Ziel ist es schon noch Bundesliga zu spielen, mit Hartberg und das am besten bis 40, wenn der Körper mitspielt. Wenn sonst noch was Interessantes kommt, würde ich es mir auf jeden Fall anhören. Es müsste finanziell passen und für die Familie müsste es auch interessant sein und die Liga sollte auch keine Gurkenliga sein. Aber ich muss nicht unbedingt mehr einen Wechsel machen. Es passt so, wie es ist und schauen wir, was die Zukunft bringt.“

Über seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor meint der Stürmer: „Ich bin einfach ein Strafraumstürmer und habe vielleicht das gewisse Naserl und weiß, wo der Ball vielleicht hinfällt im Sechszehner und dann darf ich nicht lang fackeln, damit ich die Chance reinhaue. Letztes Jahr hat es vielleicht nicht ganz so funktioniert, aber vor zwei Jahren hat man gesehen, was ich eigentlich draufhabe. Ich habe immer an mich geglaubt und habe gewusst, dass ich es nicht verlernt habe. Die Frage ist nur, wie stark man zurückkommt.“

Das Saisonziel der Oststeirer ist klar: „Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu fixieren, damit wir ein fünftes Jahr Bundesliga in Hartberg erleben. Wir sind auf einem guten Weg und müssen uns in der Bundesliga nicht verstecken, wie man bei Rapid gesehen hat. Außer Salzburg, die sind eine eigene Liga, aber sonst können wir jeden Großen ärgern.“

von Ligaportal; Foto: GEPA/ADMIRAL