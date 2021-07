Der FK Austria Wien hat am Donnerstagabend eine historische Europacup-Blamage auf Island kassiert, musste sich Breidablik 1:2 geschlagen geben. Der Auftritt der Violetten war über 90 Minuten weitestgehend harmlos und verunsichert. Von einem Aufbäumen gegen die Niederlage war seitens der Wiener nur phasenweise der zweiten Halbzeit etwas zu sehen.

Der Austria-Trainer übte nach der Blamage scharfe Kritik an seiner Mannschaft: "Ich bin riesig enttäuscht. Über das Ausscheiden und über die erste Hälfte. Da geht es um Basics, um Leistungsbereitschaft, um Zweikampf-Aggressivität - um Dinge, wo ich erwarte, dass die in so einem Spiel vorhanden sind. Darüber müssen wir noch sprechen. Wir müssen ein paar Dinge intern ansprechen, das werde ich auch so machen. Und dann werden wir uns neu aufstellen", sagte Trainer Manfred Schmid gegenüber Puls24.

"Mit neu aufstellen meine ich: Eine Mannschaft zu finden, die bereit ist, 90 Minuten zu arbeiten, Gas zu geben und für unser Wappen zu laufen. Ich werde nicht akzeptieren, was da heute passiert ist", so der Austria-Trainer.

von Ligaportal; Foto: Screenshot ViolaTV