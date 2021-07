"Die Zeit ist reif, das Blatt gegen Rapid zu wenden und eine Schubumkehr einzuleiten", sagte Dominik Thalhammer am Freitag bei einer Pressekonferenz. Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen (davon sechs Niederlagen) in Folge gegen Rapid pocht der LASK darauf, die Wiener endlich zu schlagen. Das Schlagerspiel der 2. Bundesliga-Runde steigt am Samstag um 17 Uhr in der Paschinger Raiffeisen-Arena.

"Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass wir der Herr am Platz sind"

"Wir wollen den Fans und dem Verein einen Sieg gegen Rapid schenken. Dafür werden wir alles unternehmen", verspricht der LASK-Coach, der einen großen Willen und viel Energie bei seiner Mannschaft ortet. Thalhammer weiß jedoch auch, dass es für einen vollen Erfolg "einer extrem guten und stabilen Leistung" bedarf.

Die zwei jüngsten Niederlagen von Rapid will Thalhammer nicht überwerten: "Für Rapid war es eine harte Woche, aber zu viel hineinzuinterpretieren wäre der falsche Ansatz. Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass wir der Herr am Platz sind und es Rapid gewaltig schwer machen", gibt der LASK-Trainer vor. Rapid sei eine "sehr gute Mannschaft", so Thalhammer, doch seine Schützlinge hätten die "Werkzeuge, um die Schwächen auszunützen".

Schlager über Kapitänsamt: "Die Fußstapfen vom Gernot sind nicht ganz so klein"

Nach dem Abgang von Gernot Trauner zu Feyenoord Rotterdam wird Alexander Schlager die Mannschaft als Kapitän auf den Platz führen. "Es ist eine besondere Ehre. Die Fußstapfen vom Gernot sind nicht ganz so klein", schmunzelt der LASK-Goalie. Trauner habe "einen hervorragenden Job geleistet. Ich habe viele Dinge von ihm mitnehmen können, aber ich möchte authentisch bleiben und brenne auf die Aufgabe", so Schlager weiter. Auf Nachfrage von Ligaportal-Reporter Herbert Pumann, wie der neue Kapitän bestimmt wurde, antwortete Schlager, dass diese Entscheidung von Trainer Thalhammer ausgegangen war. Anschließend habe man noch mit dem Mannschaftsrat gesprochen.

Schlager blickte auch auf die vergangenen Spiele gegen Rapid zurück, die für den LASK alles andere als erfreulich endeten. "Es waren bei diesen sieben Spielen viele dabei, wo mehr für uns drinnen gewesen wäre. Wir haben auch zu viele individuelle Fehler gemacht, um so ein Topspiel gewinnen zu können", betont der gebürtige Salzburger.

Im Hinblick auf das Duell am Samstag sagt Schlager: "Wir müssen die maximale Leistung abrufen, egal ob sie davor gewonnen oder verloren haben. Wir haben so viel Selbstvertrauen, um zu sagen, 'wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, wird es sehr schwer für sie'".

Was LASK-Coach Dominik Thalhammer über den kommenden Europacup-Gegner FK Vojvodina sowie über die aktuelle Situation von James Holland sagt, sehen Sie im nachfolgenden Video ab Minute 7:04.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media