Heimspiel-Premiere für den FC Flyeralarm Admira in der neuen Saison. Nach dem Punktgewinn am vergangenen Wochenende bei WSG Tirol (1:1) empfangen die Niederösterreicher in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag, 31. Juli, Aufsteiger Austria Klagenfurt. Anpfiff in der BSFZ-Arena ist um 17 Uhr.

Admira-Cheftrainer Andreas Herzog sagt vor dem Spiel: „Bei Austria Klagenfurt herrscht als Aufsteiger Euphorie. Zudem haben sie so wie wir zum Auftakt spät gepunktet. Wir wissen um ihre Stärken. Wir wollen im ersten Heimspiel gleich eine Mentalität entwickeln, mutig nach vorne spielen und unseren Fans von der ersten Minute an zeigen, dass die drei Punkte in der Südstadt bleiben.“

Dominik Starkl betont: „Nachdem wir in Tirol mit einem Punkt in die Saison gestartet sind, wollen wir jetzt daheim am besten mit einem Dreier nachlegen. Wir wissen, dass Spiele gegen den Aufsteiger nicht leicht sind, aber wir haben endlich wieder unsere Fans im Rücken. Wir werden gut eingestellt auf die Kärntner in die Partie gehen.“

Der FC Flyeralarm Admira und Austria Klagenfurt standen sich in der Bundesliga noch nie gegenüber. Das einzige Pflichtspiel fand im ÖFB-Cup in der Saison 2012/13 statt. Damals setzten sich die Kärntner in der 2. Runde mit 2:0 n.V. durch. Im Jänner 2020 gewannen die Panther ein Testspiel gegen die Klagenfurter mit 8:0.

