Gute Nachrichten für den LASK: Die Linzer können im morgigen Bundesliga-Schlager gegen Rapid Wien auf Husein Balic zurückgreifen. Der 25-Jährige musste in der vergangenen Woche gegen Altach bereits nach 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden und durch Mamoudou Karamoko ersetzt werden.

Doch Dominik Thalhammer gab bei einer Pressekonferenz am Freitag Entwarnung: "Husein Balic ist fit", so der LASK-Coach. Man kann also davon ausgehen, dass der schnelle Offensivspieler gegen die Hütteldorfer zum Einsatz kommen wird.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media