Markus Pink gastiert am Samstag um 17 Uhr mit dem SK Austria Klagenfurt bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Flyeralarm Admira. Der 30-jährige Stürmer, der in der abgelaufenen Saison 22 Tore in der 2. Liga erzielte, traf auch in der 1. Bundesliga-Runde gegen den WAC. Bei der Admira lief es für den gebürtigen Kärntner nicht wirklich nach Wunsch.

„Ich kann gar nicht viel über die Mannschaft sagen. Es sind nur noch wenige Jungs im Kader, mit denen ich zusammengespielt habe. Das halbe Jahr bei Admira war für mich sehr lehrreich, es war eine interessante Zeit, in der ich viel miterlebt und auch richtig coole Leute kennenlernen durfte“, sagt Pink.

„Es wird ein interessantes Spiel. Wir müssen geschlossen auftreten, dem Gegner alles abverlangen. Wenn uns das gelingt, werden wir ein gutes Resultat erzielen", ist der Angreifer überzeugt.

Klagenfurt-Coach Peter Pacult sagt vor dem Duell gegen die Südstädter: „Die Admira ist ein gestandener Erstligist, hat uns an Erfahrung einiges voraus. Das ist eine robuste Truppe, da müssen wir wieder bereit sein, körperlich dagegen zu halten. Ich erwarte aber von meinen Jungs, dass sie auch mutig nach vorn spielen. Wir brauchen eine Top-Leistung, um wieder anzuschreiben“, so der Austria-Coach, der auf einen alten Bekannten trifft: Andreas Herzog steht ihm an der Seitenlinie gegenüber.

Wer den gesperrten Maxi Moreira, der gegen den WAC Rot gesehen hatte, ersetzen wird, wollte Pacult nicht verraten: „Mal schauen! Wir werden auf jeden Fall mit elf Leuten auflaufen, so viel kann ich sagen."

Neben Moreira muss Pacult weiterhin Julian von Haacke (Reha nach Knie-Operation) und Benjamin Hadzic (Schambeinentzündung) sowie Thomas Roberts (nach Wechsel aus den USA noch nicht spielberechtigt) und voraussichtlich auch Fabian Miesenböck (Knöchelprellung) ersetzen. Ansonsten stehen alle Profis zur Verfügung, die schon gegen Wolfsberg im Kader standen. Hinzu kommt Gloire Amanda, für den die Genehmigung nun vorliegt (Ligaportal berichtete: Spielgenehmigung ist da: Austria Klagenfurt kann ab sofort auf Gloire Amanda bauen).

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media