Im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison trifft der FC Red Bull Salzburg auf die SV Guntamatic Ried. Das Spiel gegen den mit einem Heimsieg gegen die Wiener Austria gestarteten Klub aus Oberösterreich findet am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der Red Bull Arena statt.

Matthias Jaissle über die Bedeutung des Ried-Matches: „Allein schon, weil es am Sonntag gegen Ried um drei Punkte geht, ist dieses Spiel für uns deutlich wichtiger als die gefühlten Highlights gegen Atletico oder Barcelona. Wir wissen ganz genau, worum es am Sonntag geht, und sind gut auf dieses Match vorbereitet.“

Über den bisherigen Saisonverlauf mit den Siegen im Cup, in der Bundesliga und beim Test gegen Atletico meint der Salzburg-Trainer: „Siege helfen immer! Von dem her sind wir sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Die Jungs machen einen richtig guten Job. Deswegen gehen wir mit einer breiten Brust und mit dem Anspruch auf drei Punkte ins Spiel gegen Ried.“

Youngster Nicolas Seiwald über das Spiel gegen Ried: „Wir dürfen Ried nicht unterschätzen, das wäre unser größter Fehler. Deshalb müssen wir mit 100 Prozent ins Spiel, 90 werden nämlich nicht reichen. Und wir wollen unbedingt gewinnen und unsere Serie von 37 Heimspielen mit mindestens einem Tor fortsetzen. Dafür werden wir alles tun.“

„Die bisherige Saison fühlt sich für mich sehr gut an. Wir haben als Team die ersten beiden Pflichtspiele mit zwei Siegen gut gestalten können und ich war zwei Mal über 90 Minuten mit dabei. Das ist überragend und so kann es weitergehen", so Seiwald weiter.

Der FC Red Bull Salzburg verlor nur eines der vergangenen 20 Bundesliga-Duelle gegen Ried (15 Siege, vier Remis). Diese Niederlage war ein 0:1 in Ried am 13. Februar 2016.

Die Roten Bullen trafen in 32 der vergangenen 33 Bundesliga-Duelle gegen die Oberösterreicher. Das einzige torlose Salzburg-Spiel in diesem Zeitraum war dieses 0:1 in Ried am 13. Februar 2016.

Ulmer & Co. scorten zuletzt 37 Bundesliga-Heimspiele in Folge – Salzburger Klubrekord. Der Bundesliga-Rekord steht bei 41 Heimspielen in Folge mit Torerfolg (Rapid Wien von 1983 bis 1986).

Die SV Guntamatic Ried startete mit einem Sieg in diese Saison der ADMIRAL Bundesliga. Mit zwei Erfolgen aus den ersten zwei Spielen begannen die Innviertler zuletzt 2009/10 die Meisterschaft.

Mergim Berisha (Leiste), Sekou Koita (Knie) und Albert Vallci (Achillessehne) fehlen verletzungsbedingt. Bernardo und Maurits Kjaergaard fallen wegen Adduktoren- bzw. Oberschenkelbeschwerden aus.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media