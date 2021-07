Die SV Guntamatic Ried startete am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Heimerfolg in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga. Für die Oberösterreicher trafen Ante Bajic (56.) und Daniel Offenbacher (67.). Am morgigen Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg die wohl schwerste Aufgabe in der Liga.

„Mit Salzburg erwartet uns ein sehr starker Gegner. Es wird ein schwieriges Spiel, Salzburg ist immer am Pressen. Auf beiden Seiten stehen aber elf Spieler am Platz. Wir werden natürlich versuchen, etwas aus Salzburg mitzunehmen“, sagt Philipp Pomer. „Es braucht dazu natürlich Tugenden wie Wille, Leidenschaft und Laufbereitschaft. Daran darf es in Salzburg nicht fehlen. Und wenn wir mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen, können wir sicherlich auch für eine Überraschung sorgen", ist der Neuzugang überzeugt.

„Fakt ist, dass es gegen Salzburg ein Spiel ist, bei dem wir nichts zu verlieren haben. Alles andere als ein Salzburger Sieg, vielleicht auch ein klarer Sieg, wäre eine Überraschung“, so Andreas Heraf. „Jede Salzburger Mannschaft, egal wer kommt oder geht, ist auf einem unheimlich hohen Niveau. Von der Intensität und Geschwindigkeit stehen sie weit über allen anderen. Ich habe das Spiel gegen Sturm Graz gesehen. Obwohl sie 0:1 hinten waren, waren sie extrem stark. Nach dem dritten Tor hätten sie noch sieben, acht weitere machen können. Wir brauchen gegen Salzburg mindestens die gleiche Leidenschaft und Intensität wie gegen die Austria. Aber auch dann wird es noch extrem schwierig.“

Zum letzten Mal spielten die SV Guntamatic Ried und Red Bull Salzburg in der vergangenen Saison der Bundesliga am 27. Jänner 2021 in Salzburg gegeneinander. Salzburg siegte mit 3:0 (3:0), die Treffer erzielten Kristensen (15.), Koita (29.) und Daka (45.).

In der Meisterschaft trafen die SV Guntamatic Ried und der FC Red Bull Salzburg bisher 82 Mal aufeinander. Bei diesen 82 Spielen war Ried 15 Mal siegreich. 21 Spiele endeten mit einem Remis, 46 Mal siegte Salzburg – bei einer Gesamttorbilanz von 146 zu 86 für die Salzburger.

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media