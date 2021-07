Die WSG Tirol bekommt es in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit dem FK Austria Wien zu tun. Die Veilchen sind nach der Pleite in Ried und dem Europacup-Aus gegen Breidablik schwer angeschlagen und in der Krise. Laut WSG-Trainer Thomas Silberberger sind die Wiener dennoch der Favorit für dieses Spiel.

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger zum angeschlagenen Gegner: „Dass bei der Austria schon leicht Feuer am Dach ist, ist ja klar. Aber wir sind gut damit beraten, uns auf uns zu konzentrieren. Die Austria befindet sich genauso wie wir in der Findungsphase, hat aber bereits zwei Pflichtspiele mehr. Wir sind gut damit beraten, in der Außenseiterrolle nach Wien zu fahren - wohl wissend, dass die Qualität da ist, um am Verteilerkreis was zu holen, wenn alles passt.“

Zur möglichen Premier von Vrioni, Blume & Co. sagt Silberberger: „Mit Vrioni (Anm.: Giacomo), Blume (Anm.: Bror) und Valentino Müller kommen gegen die Wiener Austria drei Spieler mit Qualität neu zum Kader dazu. Valentino hat die volle Vorbereitung beim LASK mitgemacht, ist voll fit und kann am Sonntag zum Einsatz kommen. Die beiden anderen (Anm.: Blume und Vrioni) sind auch spielfähig. Es wird sicher die eine oder andere Änderung in der Startelf geben. Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen und haben auch auf der Ersatzbank zusätzlich eine extreme Kraft. Vrioni wird spielen und Bacher (Anm.: als Awoudja-Ersatz) wird spielen. Den Rest schauen wir uns noch an.“

WSG-Abwehrchef Raffael Behounek zum Gegner: „Die Spiele gegen Austria oder Rapid sind immer etwas Besonderes. Man spielt in der Regel in einem schönen, großen Stadion, in dem ein paar mehr Leute sitzen als sonst. Aber sonst ist es ein Spiel, wie jedes andere, auf das ich mich freue. In Wien kommen halt ein paar Freunde von mir zuschauen.“

