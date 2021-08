In der 2. Runde der Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg die SV Guntamatic Ried. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Während die Bullen einen 3:1-Sieg in Graz feierten, besiegten die Rieder daheim den FK Austria Wien 2:1. Die Favoritenrolle ist dennoch klar verteilt: Alles andere als ein Sieg von Salzburg wäre eine Überraschung.

„Wir dürfen Ried nicht unterschätzen, das wäre unser größter Fehler"

Matthias Jaissle über die Bedeutung des Ried-Matches: „Allein schon, weil es am Sonntag gegen Ried um drei Punkte geht, ist dieses Spiel für uns deutlich wichtiger als die gefühlten Highlights gegen Atletico oder Barcelona. Wir wissen ganz genau, worum es am Sonntag geht, und sind gut auf dieses Match vorbereitet", so der Salzburg-Coach.

Nicolas Seiwald betont: „Wir dürfen Ried nicht unterschätzen, das wäre unser größter Fehler. Deshalb müssen wir mit 100 Prozent ins Spiel, 90 werden nämlich nicht reichen. Und wir wollen unbedingt gewinnen und unsere Serie von 37 Heimspielen mit mindestens einem Tor fortsetzen. Dafür werden wir alles tun.“

„Mit Salzburg erwartet uns ein sehr starker Gegner. Es wird ein schwieriges Spiel, Salzburg ist immer am Pressen. Auf beiden Seiten stehen aber elf Spieler am Platz. Wir werden natürlich versuchen, etwas aus Salzburg mitzunehmen“, sagt Philipp Pomer. „Es braucht dazu natürlich Tugenden wie Wille, Leidenschaft und Laufbereitschaft. Daran darf es in Salzburg nicht fehlen. Und wenn wir mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen, können wir sicherlich auch für eine Überraschung sorgen", so der Neuzugang der Rieder weiter.

„Fakt ist, dass es gegen Salzburg ein Spiel ist, bei dem wir nichts zu verlieren haben. Alles andere als ein Salzburger Sieg, vielleicht auch ein klarer Sieg, wäre eine Überraschung“, sagt Ried-Coach Andreas Heraf. „Jede Salzburger Mannschaft, egal wer kommt oder geht, ist auf einem unheimlich hohen Niveau. Von der Intensität und Geschwindigkeit stehen sie weit über allen anderen. Ich habe das Spiel gegen Sturm Graz gesehen. Obwohl sie 0:1 hinten waren, waren sie extrem stark. Nach dem dritten Tor hätten sie noch sieben, acht weitere machen können. Wir brauchen gegen Salzburg mindestens die gleiche Leidenschaft und Intensität wie gegen die Austria. Aber auch dann wird es noch extrem schwierig."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Salzburg 1.14 | Unentschieden 8.25 | Ried 14.50

ANGEBOT - 100 € Joker-Wette: jetzt registrieren! Wette gewinnen oder Einsatz bis zu 100 € als FreeBet zurück.



Wie schließe ich eine Wette ab?

Registriere dich jetzt auf bwin. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.