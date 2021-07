Großer Ärger beim LASK nach dem 1:1-Remis in der 2. Bundesliga-Runde gegen den SK Rapid Wien. Grund für die Aufregung war eine äußerst strittige Szene in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit: Kelvin Arase hatte LASK-Stürmer Mamoudou Karamoko im Strafraum klar getroffen und zu Fall gebracht. Referee Eisner hatte das Foul des Rapidlers übersehen. Warum der VAR in dieser Szene nicht eingegriffen hat, ist jedoch sehr fragwürdig.

Rapid-Kicker Kelvin Arase sagte nach dem Spiel gegenüber Sky, dass der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen habe. Auch Trainer Didi Kühbauer gestand, dass man hier Glück gehabt habe. "In diesem Fall war es gut für uns, aber es war ein klarer Elfmeter", so der Rapid-Trainer.

Referee Rene Eisner wollte sich gegenüber Sky nicht äußern.

Dominik Thalhammer war im Interview bei Sky außer sich: "Wann wird in Österreich der VAR eingeführt?!" wütete der LASK-Trainer. >> Die strittige Szene im Video <<

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media