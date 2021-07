Der LASK und Rapid Wien trennten sich am Samstag im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga 1:1. Die beiden Rivalen lieferten sich einmal mehr eine intensive und emotionale Partie. Kurz vor dem Schlusspfiff kam es nach einem Foul im Strafraum von Arase an Karamoko zum Aufreger des Spiels, nachdem weder Referee Rene Eisner noch der VAR ein Foul gesehen hatte.

Thalhammer: "Rapid wäre heute eigentlich fällig gewesen"

Dominik Thalhammer, Trainer LASK, über die Partie: „Eigentlich bin ich sehr sauer. Erstens weil ich mir die Frage stelle, wann in Österreich endlich der VAR eingeführt wird. Zweitens weil wir in der ersten Halbzeit zu langsam und einfach schlecht waren. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Möglichkeiten hergeschenkt – dass waren zwei verlorene Punkte heute. Zweite Halbezeit o.k., erste Halbzeit nicht. Rapid wäre heute eigentlich fällig gewesen. Sie waren stehend k.o. und wir konnten es nicht ausnutzen.“

„Es war alles zu langsam. In jeder Situation waren wir nicht intensiv genug. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit geändert. Die Möglichkeit auf einen Sieg wäre da gewesen, wenn man erkennt, dass es ein klarer Elfmeter war. Wäre der VAR auch wirklich da, dann hätte man auch Hilfsmittel. Das ist ärgerlich", so Thalhammer im Interview mit Sky weiter.

Über die strittige Szene in der Nachspielzeit zwischen Arase und Karamoko sagt der LASK-Trainer: „Das man sich die Szene nicht mal im Nachhinein anschaut, entbehrt jegliche Grundlage. Das verstehe ich nicht. Offensichtlich gibt es den VAR noch nicht in Österreich.“

Kühbauer: "Optische Überlegenheit bedeutet gar nichts"

Rapid-Coach Didi Kühbauer resümierte: „Wir hatten den Matchball eigentlich am Fuß. Der LASK war optisch überlegen, aber grundsätzlich hatten wir von den Chancen her die Besseren. Optische Überlegenheit bedeutet gar nichts. Der LASK hatte wirklich wenige zwingende Chancen. Es ist ein Punkt, wo ich aufgrund der vielen Spiele, die wir hatten, zufrieden bin. Andererseits wenn wir die nötige Frische gehabt hätten, dann hätten wir gewonnen.“

Über den nicht-gegebenen Elfmeter für den LASK sagte Kühbauer: „Ja da brauchen wir nicht darüber reden. In diesem Fall war es gut für uns. Es ist ein Elfmeter, keine Frage.“

„Wir haben jetzt verloren gegen Prag und gegen Hartberg eine wirklich schlechte Leistung erbracht. Wir haben einige Verletzte, was uns nicht guttut. Die Stimmung ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die Welt umarmen, aber auch nicht so, dass wir uns einsperren und ans Seil hängen. Die Burschen haben es mit ihren Kräften heute gut gemacht", fuhr Kühbauer bei Sky fort.

Kühbauer über das Europa-Cup-Spiel am Donnerstag gegen Famagusta: „Wir müssen die Frische wieder erlangen. Wir brauchen Frische wieder, das hat man heute gemerkt. Wir konnten speziell in der zweiten Halbzeit nicht zulegen. Die Burschen haben aber gut verteidigt und der LASK hatte wenige Chancen.“

Kevin Wimmer über die Partie: „Die ersten Minuten in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und haben uns auch belohnt. Wir hätten es ruhiger ausspielen müssen, dann hätten wir mehr Möglichkeiten bekommen. Im Ganzen geht das Ergebnis in Ordnung. Der LASK ist sehr heimstark.“

Ercan Kara über die Partie: „Wir wollten die drei Punkte mitnehmen. Wir haben ein gutes Spiel hingelegt, aber müssen jetzt mit dem Punkt leben.“

von Ligaportal; Foto: Harald Dostal/fodo.media