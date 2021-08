Der FC Red Bull Salzburg hat am heutigen Montag den Gegner für das bevorstehende Play-off in der Champions League zugelost bekommen. Demnach bekommen es die Bullen in der finalen Runde der Qualifikation für die Königsklasse mit Brøndby IF aus Dänemark zu tun.

Die Play-off-Partien finden am 17./18. und 24./25. August um 21 Uhr MEZ statt. Falls nötig wird das Rückspiel in der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen entschieden.

Die Sieger ziehen in die Gruppenphase der UEFA Champions League ein (Auslosung am 26. August). Alle verlierenden Mannschaften steigen in die Gruppenphase der UEFA Europa League ab (Auslosung am 27. August).

von Ligaportal, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images