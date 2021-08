Am heutigen Sonntag fand die Auslosung der Partien für die 2. Runde im UNIQA ÖFB Cup statt. Mit dem SCR Altach, SV Horn und FC Dornbirn sind in der 1. Runde lediglich drei Profiklubs ausgeschieden. Ansonsten konnten sich die Favoriten durchsetzen. Ausgetragen werden die Partien der 2. Cup-Runde am 21., 22. und 23. September 2021.

Das sind die Partien der 2. Runde

Red Bull Salzburg - SC Kalsdorf

SK Austria Klagenfurt - TSV St. Johann

LASK - SV Stripfing/Weiden

TSV Hartberg - Union Gurten

SKN St. Pölten - SC Schwaz

Blau-Weiß Linz - TWL Elektra

Austria Lustenau - SC Weiz

SV Lafnitz - Schwarz-Weiß Bregenz

SK Sturm Graz - VfB Hohenems

WAC - ASV Siegendorf

FAC - SK Treibach

GAK - WSG Tirol

SKU Amstetten - FC Wacker Innsbruck

Flyeralarm Admira - SK Rapid Wien

Vorwärts Steyr - SV Ried

KSV 1919 - FK Austria Wien

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures